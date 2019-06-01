Эксперт рассказал о возможных трудностях у импортеров смесей для кальянов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости/Прайм. Вступление с июня в силу изменений в Налоговый кодекс РФ в части определения налоговой базы в отношении кальянного табака может вызвать сложности у импортеров бестабачных кальянных смесей, сообщил РИА Новости главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.

В субботу вступают в силу ряд поправок в Налоговый кодекс РФ. С 1 июня налоговая база для кальянного табака будет определяться как масса табачного сырья в нем, но не менее 20% массы нетто кальянного табака, если на потребительской упаковке (таре) указана информация о массе табачного сырья. Если же такой информации нет, налоговая база определяется как масса нетто кальянного табака.

"Раньше бестабачные кальянные смеси считались безакцизными. Но если на продукции не указано содержание табака, но написано, что она для кальяна, или нарисован кальян, или еще есть признаки, что она для кальянов, таможенные органы могут их автоматически относить к табачным смесям и брать акцизы по максимуму", - рассказал Королев.

По его словам, импорт кальянного табака сейчас невелик: в 2017-2018 годы ежегодный ввоз составлял около 25-30 тонн, хотя в прежние годы импорт составлял 300 тонн. Однако, указал эксперт, импортерам бестабачных смесей может быть проще сообщить, что они ввозят продукцию для кальяна с небольшим содержанием табака и заплатить акциз из расчета 20% массы продукции.