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РИА Новости

Эксперт предупредил об угрозе экономической войны между США и Китаем

03:30
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Потери экономик США, Китая и остального мира могут многократно возрасти, если торговая война между США и Поднебесной перерастет в экономическую, заявил РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, который также является гендиректором УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев.
"Потери как для Китая и США, так и для остального мира возрастут многократно, если торговая война перерастет в экономическую войну. Если, например, Китай в отместку за бойкот Huawei американцами и их союзниками перестанет производить на своей территории продукцию американских IT-гигантов и начнут разрываться глобальные производственные цепочки, то потери будут очень у многих", - предупреждает Лосев.
"Если противостояние из области IT-технологий перейдет и на остальные сферы, то риски мирового экономического кризиса резко возрастут. Потери, которые понес мир за пределами США от кризиса 2008 года оцениваются в 3 триллиона долларов. С тех пор глобальная экономика выросла на 27% и потери могут увеличиться соответственно", - считает собеседник агентства.
Он также отметил, что если торговая война перерастет в экономическую войну на истощение и приведет к падению глобальной экономики, то спрос на сырье во всем мире резко снизится. В этом случае Россия может столкнуться с падением экономики и сокращением доходов от экспорта. "В складывающейся ситуации запуск программ, стимулирующих экономический рост в России, это уже не вопрос экономики, а задача национальной безопасности", - уверен Лосев.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Пекин
Вчера, 19:43
В Китае вступили в силу новые пошлины на американские товары
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КитайСШАЭкономика
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