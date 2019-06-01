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РИА Новости

В МЧС рассказали, как пустые бутылки могут спасти при паводке

03:03
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© РИА Новости / Владимир ПесняБутылки
Бутылки
© РИА Новости / Владимир Песня
Бутылки. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Спастись при сильном дождевом паводке можно, подложив под одежду закрытые пустые бутылки из пластика, но лучше всего использовать для спасения более надежные предметы – большие бревна и автомобильные камеры, советует МЧС России.
Если после обильных дождей началось наводнение, необходимо собрать и по возможности связать как можно больше предметов, которые не тонут в воде. Это могут быть бревна, прочный пенопласт и автомобильные камеры. Под одежду также надо подложить пустые, плотно завинченные пластиковые бутылки, рекомендуют спасатели.
О резком подъеме воды надо обязательно предупредить соседей. После этого следует упаковать свои документы и деньги в полиэтилен, собрать аптечку с лекарствами и взять теплые, но легкие вещи вместе с туалетными принадлежностями, а также питьевую воду, добавили в ведомстве.
До прибытия спасателей и спада воды лучше оставаться на верхних этажах и крышах зданий. При этом нужно как можно выше вывесить яркую ткань, а ночью сигнализировать фонарем, чтобы спасатели понимали, где находятся люди, советует МЧС.
После спада уровня воды необходимо проверить, не повреждены ли несущие конструкции дома, и обязательно проветрить все помещения. Также нельзя зажигать огонь и включать электричество, пока специалисты не исключат утечку газа. Продукты питания, попавшие в воду, уже нельзя использовать для еды, напоминают спасатели.
Паводок в Еврейской автономной области. 29 мая 2019
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