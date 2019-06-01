Украинские общественники в Париже рассказали о нарушении прав русскоязычных

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Координатор Всеукраинского совета российских соотечественников Евгений Бакланов и эксперт-аналитик Русского национального культурного сообщества Антон Колесников на круглом столе в Париже рассказали о нарушении прав русскоязычного населения на Украине в течение последних пяти лет.

В пятницу вечером во французской столице состоялся круглый стол на тему "Украина и Европейский союз: развитие гражданского общества, защита прав человека и европейские правовые нормы и практики", в котором приняли участие представители гражданского общества Украины, в числе которых адвокат и правозащитник Андрей Кадочников, социолог Виталина Буткалюк. Инициаторами мероприятия выступили Координационный совет российских соотечественников во Франции, председателем которого является Георгий Шепелев, и Всеукраинский совет российских соотечественников.

Открывая мероприятие, Шепелев отметил важность проведения подобных встреч и поиска совместных решений. "Русские, которые живут во Франции, часто имеют украинское происхождение, семейные, культурные связи на Украине... Поэтому то, что происходит на Украине, очень близко нам", - сказал он.

Шепелев обратил внимание на возросшую миграцию из Украины в европейские страны, в частности, во Францию. "Мы надеемся, что серия встреч, которая началась на этой неделе, позволит нам вместе открыто обсудить основы проектов, которые послужат решению проблем, и построить более солидарное, открытое, успешное, мирное общество", - добавил он.

Координатор Всеукраинского совета российских соотечественников Евгений Бакланов подчеркнул, что позиция совета отличается от позиции украинских властей. "Мы действуем в рамках общественной организации, то есть института гражданского общества, при этом мы никаким образом не относимся к власти и с властью на данном этапе не сотрудничаем, а занимаем свою определенную позицию", - пояснил он.

В своей речи Бакланов указал на то, что за последние пять лет украинская власть предприняла много попыток дискриминировать права русскоязычных граждан. "Вы знаете, закон "Об образовании", а также закон, который подписал (бывший президент Украины Петр – ред.) Порошенко в последнюю неделю своего правления, - это закон про язык", - отметил он.

"За последние пять происходит такая тенденция, что русский язык практически полностью вытесняется из обихода, из процесса обучения в школах, институтах, что нас не может ни тревожить, потому что по статистике больше 50% (населения Украины – ред.) говорит на русском языке и используют его в быту", - сказал Бакланов. Он также обратил внимание на то, что согласно последней переписи населения на Украине в 2001 году, около 17% граждан, то есть около 8 миллионов человек, сказали. что считают себя русскими.

Вместе с тем Бакланов подчеркнул, что власти запретили ввоз русских книг на Украину, театры на русском языке, упомянул закон о декоммунизации, после принятия которого были снесены многие памятники времен СССР, переименовываются улицы.

"Начиная с 2014 года высшие должностные лица Украины неоднократно подчеркивали необходимость защиты культурно-языковых прав исключительно украиноязычных граждан, при этом демонстративно игнорируя любые предложения, направленные на обеспечение языковых прав и потребностей национальных меньшинств, проживающих на территории Украины, включая многомиллионную русскую общину", - сказал в свою очередь эксперт-аналитик Русского национального культурного сообщества Антон Колесников.

Отвечая на вопросы собравшихся в зале, Колесников обратив внимание на то, что после выборов на Украине сменился президент, но "пока преждевременно говорить о том, что на Украине поменялась власть". "Потому что как вы совершенно верно заметили, на Украине кроме президента есть ещё и Верховная рада, а Украина в соответствии с конституцией является парламентско-президентской республикой. В этой связи стоит отметить, что уже после избрания Владимира Зеленского на пост президента Украина Верховная рада приняла закон о языке, который ещё дальше идёт в плане дискриминации, в плане нарушения прав русского и русскоязычного населения, чем принятый немногим ранее закон об образовании", - подчеркнул эксперт.

"Что касается позиции самого новоизбранного президента Зеленского по этому вопросу, в том числе по вопросу этого языкового закона, то пока её можно охарактеризовать как достаточно сдержанную, местами критическую, но, тем не менее, не вполне понятную с точки зрения его каких-то практических шагов. После принятия этого закона он сказал о том, что его необходимо тщательно изучить", - отметил Колесников.

Бакланов рассчитывает, что встречи, подобные той, что прошла в Париже, удастся провести и в других странах Евросоюза. "Используя такую площадку, мы хотим показать, что есть и другая точка зрения. Потому что пять лет СМИ, в том числе западного формата, делали все, чтобы показать только однобокую позицию... Я думаю, что такие площадки мы будем делать и в других странах Евросоюза, чтобы донести свою позицию", - сообщил он.