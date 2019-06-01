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РИА Новости

Генсек "Хезболлах": Трамп проиграет выборы, если начнется война с Ираном

02:41
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© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла на мероприятии по случаю дня Аль-Кудса (день Иерусалима) заявил, что президент США Дональд Трамп проиграет на следующих выборах, если начнется война с Ираном.
Трансляцию выступления вели местные телеканалы.
"Если произойдет война (США - ред.) против Ирана, то цены на баррель нефти станут баснословными и Трамп проиграет американские выборы", - заявил Насрулла. Он отметил, что в случае войны "все силы и интересы США потерпят крах".
Насрулла добавил, что "американская разведка знает, что война с Ираном вспыхнет огнем во всем регионе и выйдет за свои границы".
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"Предпосылки к войне между Ираном и Америкой отдалились, так как приоритетом Трампа является экономическая война с Ираном, Венесуэлой и КНДР", - заявил Насрулла. Он подчеркнул, что "все показатели свидетельствуют о том, что предпосылки к войне отдалились, так как Трамп знает, что война приведет ко многим финансовым и человеческим потерям".
"Шествия по случаю дня Аль-Кудса в Иране являются посланием Вашингтону и всем правительствам региона", - заявил генсек. По его словам, что иранский народ протестует из солидарности с палестинцами, "а не против иранского режима, как говорит Трамп".
По его словам, "Иран является крупнейшей региональной силой", в то время как "у Саудовской Аравии нет самостоятельной силы, так как она опирается на США".
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США намерены добиваться всеобъемлющего соглашения с Ираном
В Иране в пятницу отмечался день Аль-Кудса, который был учрежден по инициативе духовного лидера и государственного деятеля страны аятоллы Али Хаменеи в 1979 году в знак солидарности с палестинским народом и поддержки его борьбы за свои права. Цель мероприятий - привлечение внимания мировой общественности к гуманитарным проблемам центра трех мировых религий – Иерусалима - и поддержка усилий, направленных на выработку мирных путей их решения на базе резолюций ООН и норм международного права.
Ранее Трамп заявил, что не хочет и войны с Ираном, и единственное, к чему он стремится с этой страной - "не дать им возможности разработать ядерное оружие". Президент также сообщил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.
В 2018 году Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
201010
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Хасан НасруллаДональд ТрампХезболлаИранСШАВ мире
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