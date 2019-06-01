Генсек "Хезболлах": Трамп проиграет выборы, если начнется война с Ираном

БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла на мероприятии по случаю дня Аль-Кудса (день Иерусалима) заявил, что президент США Дональд Трамп проиграет на следующих выборах, если начнется война с Ираном.

Трансляцию выступления вели местные телеканалы.

"Если произойдет война (США - ред.) против Ирана, то цены на баррель нефти станут баснословными и Трамп проиграет американские выборы", - заявил Насрулла. Он отметил, что в случае войны "все силы и интересы США потерпят крах".

Насрулла добавил, что "американская разведка знает, что война с Ираном вспыхнет огнем во всем регионе и выйдет за свои границы".

"Предпосылки к войне между Ираном и Америкой отдалились, так как приоритетом Трампа является экономическая война с Ираном, Венесуэлой и КНДР", - заявил Насрулла. Он подчеркнул, что "все показатели свидетельствуют о том, что предпосылки к войне отдалились, так как Трамп знает, что война приведет ко многим финансовым и человеческим потерям".

"Шествия по случаю дня Аль-Кудса в Иране являются посланием Вашингтону и всем правительствам региона", - заявил генсек. По его словам, что иранский народ протестует из солидарности с палестинцами, "а не против иранского режима, как говорит Трамп".

По его словам, "Иран является крупнейшей региональной силой", в то время как "у Саудовской Аравии нет самостоятельной силы, так как она опирается на США".

В Иране в пятницу отмечался день Аль-Кудса, который был учрежден по инициативе духовного лидера и государственного деятеля страны аятоллы Али Хаменеи в 1979 году в знак солидарности с палестинским народом и поддержки его борьбы за свои права. Цель мероприятий - привлечение внимания мировой общественности к гуманитарным проблемам центра трех мировых религий – Иерусалима - и поддержка усилий, направленных на выработку мирных путей их решения на базе резолюций ООН и норм международного права.

Ранее Трамп заявил, что не хочет и войны с Ираном, и единственное, к чему он стремится с этой страной - "не дать им возможности разработать ядерное оружие". Президент также сообщил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.