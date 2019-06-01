Глава МИД Колумбии едет в Россию для встречи с Лавровым и участия в ПМЭФ

МЕХИКО, 1 июн – РИА Новости. Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо едет в Россию для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, участия в заседании смешанной межправительственной комиссии и в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщило в пятницу колумбийское дипломатическое ведомство.

Визит Трухильо запланирован на 3-7 июня. Сначала он посетит Москву, где возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с Лавровым. Также Трухильо откроет предпринимательский форум, посвященный перспективам инвестиций в экономику Колумбии.

Четвертого июня министр побывает в инновационном центре в Сколково с целью поиска партнеров для ряда проектов в Колумбии. На следующий день запланировано его участие в заседании межправкомиссии, а 6 июня он выступит на мероприятии в Институте Латинской Америки.

Седьмого июня Трухильо посетит Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ. Там колумбийский гость выступит панелистом на Латиноамериканском круглом столе по теме "Латинская Америка – ЕАЭС: межрегиональное сотрудничество без протекционизма и ограничений".