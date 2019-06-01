Пригожин прокомментировал отказ мэра Анапы оплачивать концерт Волочковой

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН прокомментировал решение мэра Анапы запретить оплачивать из бюджета выступление балерины Анастасии Волочковой.

Ранее глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой".

"У меня нет вопросов к мэру Анапы. Руководитель тоже имеет право накладывать вето, это же бюджетные деньги. Если честно, когда речь идет о бюджетных деньгах, на мой взгляд, лучше в этот день раздать их пенсионерам", — заявил Пригожин.

По его словам, при проведении таких массовых мероприятий необходимо брать пример с Белоруссии, где нет бесплатных мероприятий, оплачиваемых из бюджета, однако билет на них можно приобрести по минимальной цене.

Кроме того, Пригожин задался вопросом, почему в тендере оказалась именно Волочкова. "Кто ее заявил? Я не против Насти говорю, а в целом. Государственные мужи должны делать все, чтобы общество окультуривалось. Не только на хайпе тусоваться, а воспитывать. В конце концов, героев сегодня много среди молодежи", — заключил продюсер.

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, заказчиком выступил городской театр Анапы, изначальная стоимость тендера составила 639 тысяч рублей.

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.