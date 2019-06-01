Манифестанты подожгли вход в посольство США в Гондурасе

МЕХИКО, 1 июн – РИА Новости. Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.
Как сообщает портал Heraldo, участники беспорядков свалили у входа в здание автомобильные покрышки и подожгли их. Именно через эти двери в посольство попадали просители виз.
Прибывшие пожарные оперативно потушили пожар. Портал Tribuna сообщает о задержании одного из участников поджога.
Массовые протесты, предшествовавшие действиям поджигателей, начались в Гондурасе на фоне массовой забастовки медиков и работников сферы образования.
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