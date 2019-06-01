Мадуро хочет обсудить с оппозицией разблокировку средств для лечения детей

"Я сказал Хорхе Родригесу, главе венесуэльской делегации на переговорах с оппозицией о мире в Осло, чтобы эти темы были решены незамедлительно и чтобы оппозиция одобрила решение, которое бы позволило, чтобы были выданы средства и они могли быть направлены на лечение больных и тех, кто нуждается в трансплантации. Давайте внесем это предложение Норвегии, на переговоры в Осло", - сказал Мадуро.