Мадуро хочет обсудить с оппозицией разблокировку средств для лечения детей

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июн – РИА Новости. Вопрос о направлении средств, которые были заблокированы США, на лечение больных граждан Венесуэлы будет вынесен на обсуждение с оппозицией в Норвегии, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
Ранее власти Венесуэлы сообщили о смерти детей, не получивших лечение из-за санкций США, ответственность за произошедшее они возложили на оппозицию.
"Я сказал Хорхе Родригесу, главе венесуэльской делегации на переговорах с оппозицией о мире в Осло, чтобы эти темы были решены незамедлительно и чтобы оппозиция одобрила решение, которое бы позволило, чтобы были выданы средства и они могли быть направлены на лечение больных и тех, кто нуждается в трансплантации. Давайте внесем это предложение Норвегии, на переговоры в Осло", - сказал Мадуро.
Правительство Норвегии сообщило в среду о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы". В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.