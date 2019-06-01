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РИА Новости

Прокуратура Эквадора задержала двух экс-чиновников администрации Корреа

01:10
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРафаэль Корреа
Рафаэль Корреа
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Рафаэль Корреа. Архивное фото
МЕХИКО, 1 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила в пятницу о задержании двух бывших высокопоставленных чиновников администрации экс-президента страны Рафаэля Корреа.
Как говорится в коммюнике ведомства, речь идет о юридическом секретаре при администрации Корреа Алексисе Мере и бывшем министре транспорта общественных работ Марии де лос Анхелес Дуарте. Оба они были задержаны в Гуаякиле и обвиняются в вымогательстве во время исполнения своих обязанностей на государственной службе.
Ранее в начале года эквадорский суд заочно приговорил Педро Дельгадо, двоюродного брата экс-президента Корреа и бывшего главу ЦБ страны, к пяти годам тюрьмы. Дельгадо был признан виновным в незаконном обогащении. Он должен также выплатить государству штраф в размере почти 790 тысяч долларов, у него будет конфискована собственность. Он также обязан принести публичные извинения.
С исполнением приговора возникла проблема, так как с 2012 года Дельгадо живет в Майами, куда отправился на свадьбу сына и с тех пор на родину не возвращался.
В декабре 2018 года Эквадор также объявил в розыск через Интерпол и самого Корреа, однако получил в этом отказ. Корреа подозревают в причастности к похищению в 2012 году в Колумбии депутата Рафаэля Бальды. Еще в июле того года суд Эквадора выдал ордер на арест экс-президента по требованию генпрокуратуры.
В начале ноября СМИ сообщали, что Корреа якобы попросил об убежище власти Бельгии, где он живет с семьей, однако сам экс-президент опроверг эту информацию.
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