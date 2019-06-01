Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T00:44Z
https://ria.ru/20190601/1555165916.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1036x0_80_0_0_266cf1e2ddae5e7320a58143f1a872dc.jpg
РИА Новости

Белый дом опроверг сообщения, что торгпред был против пошлин для Мексики

00:44
527
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. В Белом доме опровергли сообщения о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер был против решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Мексики из-за потока нелегальных мигрантов.
"Лайтхайзер поддерживает повестку президента", - заявила в субботу журналистам советник Трампа Келлиан Конуэй.
При этом она никак не упомянула в этой связи министра финансов Стивена Мнучина, который, как ранее сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, тоже не согласился с позицией президента.
Она также высказала мнение, что пошлины не скажутся на проходящем согласование торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой (USMCA).
Прохожие на одной из улиц в Сьюдад-Хуаресе, Мексика
Вчера, 09:17
"Жестокий мир". Политолог о пошлинах США и нелегальных мигрантах из МексикиМексика отправит делегацию в США для урегулирования ситуации с новыми пошлинами. Мексиканцы возмущены, но американский президент Дональд Трамп выполняет обещанное, отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.
"Мы полностью уверены, что USMCA может пройти через палату представителей", - сказала она.
CNBC не уточнил, были ли Мнучин и Лайтхайзер проинформированы заранее о введении пошлин. Трамп известен тем, что периодически принимает решения, не советуясь даже с ближайшими советниками.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения этой ситуации.
Пограничная стена с США в мексиканской Тихуане
Вчера, 10:37
Давайте поговорим. Мексика пытается избежать антимигрантских пошлин СШАСША грозят Мексике пятипроцентными пошлинами на все товары, если Мехико не придумает, как сократить поток нелегальных мигрантов. А чтобы долго не думали, пошлины будут увеличивать. Мексиканская делегация летит в Вашингтон, чтобы хоть как-то повлиять на соседей.
000000
Обсудить 0
Дональд ТрампМексикаСШАЭкономика
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв на заводе "Кристалл"
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
11:46Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев
11:45В Афганистане в боях с талибами погибли девять полицейских
11:41Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой, заявил Медведев
11:38У СНГ есть будущее, считает Медведев
11:34Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции
11:27Миронов вспомнил, как противостоял противникам закона об отмене роуминга
Лента новостейМолния