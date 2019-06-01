Белый дом опроверг сообщения, что торгпред был против пошлин для Мексики

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. В Белом доме опровергли сообщения о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер был против решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Мексики из-за потока нелегальных мигрантов.

"Лайтхайзер поддерживает повестку президента", - заявила в субботу журналистам советник Трампа Келлиан Конуэй.

При этом она никак не упомянула в этой связи министра финансов Стивена Мнучина, который, как ранее сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, тоже не согласился с позицией президента.

Она также высказала мнение, что пошлины не скажутся на проходящем согласование торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой (USMCA).

"Мы полностью уверены, что USMCA может пройти через палату представителей", - сказала она.

CNBC не уточнил, были ли Мнучин и Лайтхайзер проинформированы заранее о введении пошлин. Трамп известен тем, что периодически принимает решения, не советуясь даже с ближайшими советниками.