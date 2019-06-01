Белый дом опроверг сообщения, что торгпред был против пошлин для Мексики

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. В Белом доме опровергли сообщения о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер был против решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Мексики из-за потока нелегальных мигрантов.
"Лайтхайзер поддерживает повестку президента", - заявила в субботу журналистам советник Трампа Келлиан Конуэй.
При этом она никак не упомянула в этой связи министра финансов Стивена Мнучина, который, как ранее сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, тоже не согласился с позицией президента.
Она также высказала мнение, что пошлины не скажутся на проходящем согласование торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой (USMCA).
Вчера, 09:17"Жестокий мир". Политолог о пошлинах США и нелегальных мигрантах из МексикиМексика отправит делегацию в США для урегулирования ситуации с новыми пошлинами. Мексиканцы возмущены, но американский президент Дональд Трамп выполняет обещанное, отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.
"Мы полностью уверены, что USMCA может пройти через палату представителей", - сказала она.
CNBC не уточнил, были ли Мнучин и Лайтхайзер проинформированы заранее о введении пошлин. Трамп известен тем, что периодически принимает решения, не советуясь даже с ближайшими советниками.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения этой ситуации.
Вчера, 10:37Давайте поговорим. Мексика пытается избежать антимигрантских пошлин СШАСША грозят Мексике пятипроцентными пошлинами на все товары, если Мехико не придумает, как сократить поток нелегальных мигрантов. А чтобы долго не думали, пошлины будут увеличивать. Мексиканская делегация летит в Вашингтон, чтобы хоть как-то повлиять на соседей.