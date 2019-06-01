"Трампий и Помпий": Пушков высмеял изменение русских фамилий на Украине

В конце мая правительство Украины утвердило новую редакцию "Украинского правописания", которое обязывает изменить написание некоторых русских фамилий. Так, в разделе "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями" говорится, что все русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак.

В мае этого года президентом Украины был подписан закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его употребление практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.