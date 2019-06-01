Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T00:44Z
https://ria.ru/20190601/1555165891.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_0:0:2993:1684_1036x0_80_0_0_7bbbf0e43e1dfd13cc499da36d371bf5.jpg
РИА Новости

"Трампий и Помпий": Пушков высмеял изменение русских фамилий на Украине

00:44
32198
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение на Украине новых правил написания русских фамилий.
В конце мая правительство Украины утвердило новую редакцию "Украинского правописания", которое обязывает изменить написание некоторых русских фамилий. Так, в разделе "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями" говорится, что все русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 23:01
В Госдуме прокомментировали новые правила написания фамилий на украинском
"На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий. Но "Толстий" звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне "Доньский". Знайте, мол, нашу незалежность", — заметил в твиттере Пушков.
При этом, комментируя сообщение одного из пользователей, задавшегося вопросом, как теперь будут "правильно" звучать фамилии президента и госсекретаря США Дональда Трампа и Майка Помпео, сенатор предложил варианты "Трампий" и "Помпий".
В мае этого года президентом Украины был подписан закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его употребление практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.
Киев
22 мая, 11:52
Песков: Москва хочет, чтобы на Украине обеспечивались права русскоязычных
5424635526
Обсудить 25
Алексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Большинству из нас это кажется глупостью, но это часть процесса захвата русских земель с переформатированием русских людей на оккупированных западом русских территориях. Аналогичные правила изменений русских имен и фамилий были введены в прибалтике в 90е. Сначала меняют имя, затем заставляют говорить на мове, а через 5-10 лет привыкнув и смирившись, большинство русских уже будет не против забыть что они русские. Мы это наблюдаем в прибалтике, невероятно, но западная технология переформатирования национального самосознания работает.
1 июня, 01:40
Andrey Grinberg
3700001
Вообще-то написание фамилии - это то, что мы называем род. То есть изменил фамилию - стал человеком без роду.
1 июня, 01:03
Igor Loshkov
2200000
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
11:46Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев
11:45В Афганистане в боях с талибами погибли девять полицейских
11:41Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой, заявил Медведев
11:38У СНГ есть будущее, считает Медведев
11:34Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции
11:27Миронов вспомнил, как противостоял противникам закона об отмене роуминга
Лента новостейМолния