"Трампий и Помпий": Пушков высмеял изменение русских фамилий на Украине

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение на Украине новых правил написания русских фамилий.
В конце мая правительство Украины утвердило новую редакцию "Украинского правописания", которое обязывает изменить написание некоторых русских фамилий. Так, в разделе "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями" говорится, что все русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак.
"На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий. Но "Толстий" звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне "Доньский". Знайте, мол, нашу незалежность", — заметил в твиттере Пушков.
При этом, комментируя сообщение одного из пользователей, задавшегося вопросом, как теперь будут "правильно" звучать фамилии президента и госсекретаря США Дональда Трампа и Майка Помпео, сенатор предложил варианты "Трампий" и "Помпий".
В мае этого года президентом Украины был подписан закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его употребление практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.