Многодетные москвичи могут оформить разрешение на парковку на три года

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многодетные семьи теперь могут оформить разрешение на бесплатную парковку в Москве на три года.

В апреле мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с лета многодетные семьи смогут оформить разрешение на бесплатную парковку машины сразу на три года. Раньше оно действовало год.

До этого многодетные семьи, зарегистрированные в Москве по месту жительства, имели право на бесплатную парковку в пределах всей зоны платных городских парковок ежедневно и круглосуточно сроком на один год.