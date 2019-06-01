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РИА Новости

Власти Индии сняли ограничения на полеты в воздушном пространстве страны

00:36
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CC0 / StockSnap / cockpitПилоты в кабине самолета
Пилоты в кабине самолета
CC0 / StockSnap / cockpit
Пилоты в кабине самолета. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Индии сняли временные ограничения на полеты в воздушном пространстве страны, введенные 27 февраля этого года, сообщается в заявлении пресс-службы ВВС Индии.
Ранее управление гражданской авиации Исламской Республики Пакистан сообщило, что власти Пакистана сохранили запрет на использование своего воздушного пространства для коммерческих рейсов в Индию и из нее до 15 июня.
"Временные ограничения на все воздушные маршруты в воздушном пространстве Индии, введенные ВВС Индии 27 февраля 2019 года, были сняты", - говорится в заявлении.
В конце февраля Пакистан закрыл воздушное пространство страны для коммерческих рейсов. Это произошло после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших авиапространство страны в спорном регионе Кашмир. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана неоднократно продлевали.
В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.
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