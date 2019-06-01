Власти Индии сняли ограничения на полеты в воздушном пространстве страны

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Индии сняли временные ограничения на полеты в воздушном пространстве страны, введенные 27 февраля этого года, сообщается в заявлении пресс-службы ВВС Индии.

Ранее управление гражданской авиации Исламской Республики Пакистан сообщило, что власти Пакистана сохранили запрет на использование своего воздушного пространства для коммерческих рейсов в Индию и из нее до 15 июня.

"Временные ограничения на все воздушные маршруты в воздушном пространстве Индии, введенные ВВС Индии 27 февраля 2019 года, были сняты", - говорится в заявлении.

В конце февраля Пакистан закрыл воздушное пространство страны для коммерческих рейсов. Это произошло после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших авиапространство страны в спорном регионе Кашмир. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана неоднократно продлевали.