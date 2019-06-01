Турция поприветствовала переговоры по Венесуэле в Осло

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Турция приветствует прошедшие в Осло переговоры между правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро и венесуэльской оппозицией и готова поддержать диалог между сторонами, сообщается в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.

Правительство Норвегии сообщило в среду о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы". В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.

"Турция готова поддержать процесс диалога в рамках... принципиального подхода и конституции Венесуэлы", - говорится в документе.

Согласно документу, Турция приветствует переговоры, проведенные в Осло между правительством Мадуро и венесуэльской оппозицией при посредничестве правительства Норвегии.

"Турция поддерживает инициативы, нацеленные на политическое решение тупиковой ситуации в Венесуэле, которое может быть принято всеми сторонами, и не верит, что любой метод, исключающий диалог и компромисс, принесет долговременное решение в Венесуэле", - отмечается в заявлении.