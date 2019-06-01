Автомобили запретили тюнинговать и переводить на газ без разрешения ГИБДД

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владельцам автомобилей с 1 июня этого года необходимо получать разрешения на тюнинг машины и свидетельства о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД, соответствующее постановление правительства, регламентирующее порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые находятся в обращении, вступило в силу в России.

Прежде порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев.

Отныне автовладельцам перед тюнингом машины необходимо обратиться в ГИБДД и предоставить следующий пакет документов: заявление о выдаче разрешения, паспорт, заключение предварительной техэкспертизы, полученное в испытательной лаборатории или центре.

Согласно постановлению, в ряде случаев автомобилисту могут отказать в тюнинге - например, при подделке документов, при уничтожении VIN-номера машины в процессе переделки, при увеличении разрешенной максимальной массы автомобиля, при замене частей кузова, не предусмотренных в отношении данной модели авто, а также при несанкционированной установке грузоподъемного оборудования.

После внесения всех изменений автовладельцу также необходимо обратиться в ГИБДД за получением свидетельства, предоставив автомобиль и пакет документов: заявление о выдаче свидетельства, протокол проверки безопасность конструкции после внесения изменений, а также копию документов об оплате госпошлины.

Также, если на автомобиль устанавливали газовое оборудование, необходимо предоставить декларацию производителя работ по установке оборудования для питания двигателя газообразным топливом.