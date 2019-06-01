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РИА Новости

Автомобили запретили тюнинговать и переводить на газ без разрешения ГИБДД

00:28
28739
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкперенесение рисунка на автомобиль на выставке "Московское Тюнинг Шоу"
перенесение рисунка на автомобиль на выставке Московское Тюнинг Шоу
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владельцам автомобилей с 1 июня этого года необходимо получать разрешения на тюнинг машины и свидетельства о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД, соответствующее постановление правительства, регламентирующее порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые находятся в обращении, вступило в силу в России.
Прежде порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев.
Отныне автовладельцам перед тюнингом машины необходимо обратиться в ГИБДД и предоставить следующий пакет документов: заявление о выдаче разрешения, паспорт, заключение предварительной техэкспертизы, полученное в испытательной лаборатории или центре.
Экспонат на шоу авто тюнинга в Сокольника
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Согласно постановлению, в ряде случаев автомобилисту могут отказать в тюнинге - например, при подделке документов, при уничтожении VIN-номера машины в процессе переделки, при увеличении разрешенной максимальной массы автомобиля, при замене частей кузова, не предусмотренных в отношении данной модели авто, а также при несанкционированной установке грузоподъемного оборудования.
После внесения всех изменений автовладельцу также необходимо обратиться в ГИБДД за получением свидетельства, предоставив автомобиль и пакет документов: заявление о выдаче свидетельства, протокол проверки безопасность конструкции после внесения изменений, а также копию документов об оплате госпошлины.
Также, если на автомобиль устанавливали газовое оборудование, необходимо предоставить декларацию производителя работ по установке оборудования для питания двигателя газообразным топливом.
Вступившее в силу постановление, считают в кабмине, позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, более прозрачным и понятным.
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4275115177
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АвтоГИБДД МВД РФРоссия
Популярные комментарии
А чтобы разрешили денег дай... Скоро дышать будем с разрешения.
1 июня, 01:26
АДАлександр Демидов
2700107
Правильно, нефиг на газ переходить, покупайте постоянно дорожающий бензин, а то Сечин загрустит
1 июня, 04:26
Михаил Климов
2110003
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