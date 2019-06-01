Налоги стало возможно оплачивать с помощью QR-кода

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В России вводится новая форма налоговых уведомлений по имущественным налогам и НДФЛ, которая будет в том числе включать QR-код, позволяющий проводить оплату через банковские терминалы. Соответствующий приказ ФНС начинает применяться с 1 июня 2019 года.

"Теперь налоговое уведомление формируется с включением информации, необходимой для перечисления налогов в бюджетную систему. К этой информации относятся полные реквизиты платежа, его уникальный идентификатор, используя который плательщику не придется вводить или переписывать все реквизиты. Также в уведомление будет включен штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства с доступом к электронным платежам", - пояснили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В связи с этими изменениями теперь в уведомлениях, которые направляются налогоплательщику, не будет отдельных квитанций - так называемых платежек.

"Обновленная форма налогового уведомления будет направлена налогоплательщикам в течение кампании по рассылке налоговых уведомлений текущего года, размещаться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России", - отметили в ФНС.

Такие изменения были внесены для оптимизации затраты на формирование налоговых документов и для удобной оплаты налогов физлицами, пояснили в службе.