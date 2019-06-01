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РИА Новости

В России отменили роуминг

00:31
35313
© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С сегодняшнего дня в России отменили национальный и внутрисетевой роуминг. Это означает, что россиянам не платить за входящие звонки при поездках по стране.
Соответствующее постановление подписал 27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев. Он назвал этот документ "окончательным решением вопроса" с роумингом.
Постановление распространило принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи, а также ввело требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге.
Здание Государственной Думы РФ
27 мая, 18:17
В Госдуме прокомментировали отмену внутрисетевого роуминга
Представители "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele 2) подтвердили РИА Новости, что с 1 июня все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.
Крупные операторы связи уже отменили роуминг в конце лета прошлого года по предписанию Федеральной антимонопольной службы.
При этом междугородные расценки никуда не денутся, предупреждают эксперты. "Если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить. Это касается и пакетных тарифов. В данном случае речь идет не о роуминге, а о междугородных вызовах", — пояснил РИА Новости Константин Анкилов, управляющий партнер компании "ТМТ-Консалтинг".
Проблему платы за межгород можно решить, если выбрать тарифный план с пакетом минут по всей России: все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках пакета.
Смартфон
Вчера, 08:00
В зоне доступа: что будет с сотовой связью в России после отмены роуминга
1491443930
Обсудить 29
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Да ,просто вырастут тарифы.. правительство у нас такое- одной рукой дадут,другой заберут.
1 июня, 01:21
АДАлександр Демидов
2710007
Сотовые операторы при этом ни чего не потеряли. Тарифы подросли. Данный вид связи, а технически он никуда не делся, теперь будут оплачивать все. В не зависимости, пользуются им или нет.
1 июня, 01:19
vladimir3007
2910100
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