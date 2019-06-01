В России отменили роуминг

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С сегодняшнего дня в России отменили национальный и внутрисетевой роуминг. Это означает, что россиянам не платить за входящие звонки при поездках по стране.

Соответствующее постановление подписал 27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев. Он назвал этот документ "окончательным решением вопроса" с роумингом.

Постановление распространило принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи, а также ввело требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге.

Представители "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele 2) подтвердили РИА Новости, что с 1 июня все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.

Крупные операторы связи уже отменили роуминг в конце лета прошлого года по предписанию Федеральной антимонопольной службы.

При этом междугородные расценки никуда не денутся, предупреждают эксперты. "Если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить. Это касается и пакетных тарифов. В данном случае речь идет не о роуминге, а о междугородных вызовах", — пояснил РИА Новости Константин Анкилов, управляющий партнер компании "ТМТ-Консалтинг".