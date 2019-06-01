ФНС передала ЦРПТ систему маркировки меховых изделий

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 июня передаёт функции оператора системы маркировки меховых изделий Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), следует из постановления правительства РФ.

В 2016 году в странах ЕАЭС была введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий специальными электронными RFID-метками.

Для участников рынка переход в единую систему пройдет "бесшовно и незаметно", отмечают в ЦРПТ. "Смена оператора не повлечет за собой изменений основных процессов маркировки а также не потребует их перемаркировки", - пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. Вся информация в личном кабинете участника эксперимента также будет полностью сохранена. Также, по его словам, ФНС и ЦРПТ информируют участников рынка о смене оператора через почтовые рассылки, а в компании работает колл-центр.

ЦРПТ - оператор единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак", которая создаётся в России для снижения доли нелегальной продукции.

"Переход системы – логичный шаг на пути к формированию единой национальной системы маркировки. В обязательном режиме уже запущена маркировка табака, в активной стадии пилотные проекты по обуви, лекарствам, фотоаппаратам. Готовятся эксперименты по другим отраслям", – прокомментировал также Юсупов.