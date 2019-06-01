Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T00:13Z
https://ria.ru/20190601/1555165463.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152429/58/1524295828_0:240:3076:1970_1036x0_80_0_0_7cac7c3dd613c21b1c629008d4831b77.jpg
РИА Новости

ФНС передала ЦРПТ систему маркировки меховых изделий

00:30
228
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 июня передаёт функции оператора системы маркировки меховых изделий Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), следует из постановления правительства РФ.
В 2016 году в странах ЕАЭС была введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий специальными электронными RFID-метками.
Для участников рынка переход в единую систему пройдет "бесшовно и незаметно", отмечают в ЦРПТ. "Смена оператора не повлечет за собой изменений основных процессов маркировки а также не потребует их перемаркировки", - пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. Вся информация в личном кабинете участника эксперимента также будет полностью сохранена. Также, по его словам, ФНС и ЦРПТ информируют участников рынка о смене оператора через почтовые рассылки, а в компании работает колл-центр.
ЦРПТ - оператор единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак", которая создаётся в России для снижения доли нелегальной продукции.
"Переход системы – логичный шаг на пути к формированию единой национальной системы маркировки. В обязательном режиме уже запущена маркировка табака, в активной стадии пилотные проекты по обуви, лекарствам, фотоаппаратам. Готовятся эксперименты по другим отраслям", – прокомментировал также Юсупов.
С 1 марта 2019 года в России стала обязательной маркировка сигарет и папирос. Кроме того, в РФ запущены эксперименты по маркировке лекарств и обуви цифровым двумерным кодом Data Matrix. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. По плану в июле этого года начнется обязательная маркировка обуви, в декабре - духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
13 мая, 15:45
Маркировка дешевых лекарств из перечня жизненно важных будет бесплатной
100000
Обсудить 0
Федеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
11:46Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев
11:45В Афганистане в боях с талибами погибли девять полицейских
11:41Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой, заявил Медведев
11:38У СНГ есть будущее, считает Медведев
11:34Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции
11:27Миронов вспомнил, как противостоял противникам закона об отмене роуминга
Лента новостейМолния