Социолог: Зеленский вряд ли будет вести кардинально новую политику

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Результат Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине в первую очередь связан с сильным запросом населения на мир, восстановление экономики, прекращение политики русофобии, однако существует небольшая вероятность того, что новый украинский лидер будет проводить политику, кардинально отличающуюся от той, которую вела предыдущая власть, считает социолог Виталина Буткалюк.

В пятницу вечером в Париже состоялся круглый стол на тему "Украина и Европейский союз: развитие гражданского общества, защита прав человека и европейские правовые нормы и практики", в котором приняли участие представители гражданского общества Украины. Инициаторами мероприятия выступил Координационный совет российских соотечественников во Франции, главой которого является Георгий Шепелев, и Всеукраинский совет российских соотечественников, который возглавляет Евгений Бакланов.

"Сегодня мы можем говорить о том, что в украинском обществе очень сильный запрос на мир и восстановление экономики, на улучшение уровня жизни населения. И тот результат, который получил новый президент – 73%, связан, в первую очередь, с ожиданием населения наступления мира, прекращения политики русофобии, гонений на русский язык и прекращения преследования граждан, инакомыслящих", - сказала Буткалюк в ходе круглого стола, состоявшегося во французской столице.

Она отметила, что, согласно опросам, "несмотря на длительный период антироссийской пропаганды, которая велась в нашей стране, большинство жителей хочет налаживания дружеских отношений со своим самым близким соседом".

"Конечно, очень большие ожидания в украинском обществе в связи с выборами, которые прошли, и с предстоящими выборами. Ожидается, что придут более умеренные силы и прекратится политика русофобии и построение проекта "Антироссии" на территории Украины", - продолжила социолог.

Вместе с тем, по ее мнению, остаются сомнения относительно того, удастся ли новому президенту и его новой команде это реализовать.

"Опросы показывают, что новому президенту Украины большинство население дает очень короткий срок - от трех до шести месяцев … на то, чтобы он проявил себя и решил самые болезненные проблемы украинского общества. Или хотя бы начал их решать", - сказала Буткалюк.