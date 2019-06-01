Власти Амстердама планируют ввести для туристов дополнительный сбор

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Городской совет Амстердама анонсировал введение нового налога – три евро с каждого туриста за ночь, Городской совет Амстердама анонсировал введение нового налога – три евро с каждого туриста за ночь, сообщает АТОР.

Путешественники, ночующие в столице Нидерландов, уже платят один из самых высоких туристических сборов в Европе – 7% от стоимости номера в отеле или другом лицензированном объекте размещения. Скоро к этой сумме прибавится налог в три евро. Благодаря этому власти рассчитывают ежегодно получать дополнительные 100 миллионов евро.

Деньги пойдут на сохранение исторического облика города. В ближайшие годы Амстердам планирует инвестировать 289 миллионов евро в содержание многочисленных мостов, каналов, парков и улиц.

Инициатива городского совета вызвала критику национальной ассоциации гостиниц и ресторанов. По мнению отельеров, чиновники борются исключительно с добросовестными участниками туристического рынка, заставляя отдыхающих искать все больше альтернатив в частном секторе.

Сроки внедрения налога на "подушку" пока не названы, но, по сообщениям местных СМИ, сбор придется платить с 2020 года, так как поступления от него уже закладываются в бюджет города на следующий год.