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РИА Новости

Большой куш: как менеджеры, кассиры и охранники грабят свои банки

08:00
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© Depositphotos / Elnur_Грабитель
Грабитель
© Depositphotos / Elnur_
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 23 миллионов рублей. По предварительным данным, в минувший вторник старший кассир Луиза Хайруллина отпросилась с работы на час раньше, попрощалась с коллегами и ушла, прихватив с собой несколько коробок. Как выяснилось, с деньгами. Вскоре менеджеры обнаружили крупную недостачу, после чего "в гости" к Хайруллиной отправились уже полицейские. Однако ни ее, ни родственников дома не застали. Сейчас семью ищут оперативники уголовного розыска. РИА Новости рассказывает о других громких случаях, когда банковские служащие опустошали кассы и денежные хранилища собственных работодателей.

Волжский программист

Десять лет назад, в августе 2009-го, сотрудники тольяттинского отделения Потенциалбанка недосчитались в кассе 16 миллионов рублей. Под подозрение в краже попал уроженец Саранска Андрей Литейкин, более пяти лет проработавший в банке специалистом по эксплуатации информационных систем. Оказалось, накануне он задержался в офисе и ушел позже всех. Охранники не придали этому значения, так как у многих программистов был свой график работы, отличающийся от остальных.
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В отношении Литейкина возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Расследование показало, что с помощью компьютерной программы он перевел в другой банк на свой счет крупную сумму. На следующее утро программист спокойно снял деньги и скрылся. Причем обналичивание такого объема средств подозрения не вызвало, так как, на первый взгляд, операция была вполне легальной.

Многомиллиардная дыра

В декабре 2014-го Центральный банк России принял решение о санации (финансовом оздоровлении) банка "Траст". Помочь ему уполномочили банк "Открытие", на эти цели выделили 127 миллиардов рублей. Однако оказалось, что этих денег недостаточно, так как в бюджете "Траста" специалисты обнаружили многомиллиардную дыру. Ее происхождением заинтересовались не только сотрудники собственной безопасности, но и правоохранительные органы.
© AFP 2019 / Alexander NemenovЗдание банка "Траст" в Москве
Здание банка Траст в Москве
© AFP 2019 / Alexander Nemenov
Здание банка "Траст" в Москве
Вскоре следователи задержали заместителя председателя правления банка Олега Дикусара и финансового директора Евгения Ромакова. Кроме того, часть сотрудников, включая совладельца "Траста", объявили в розыск. По версии СК, обвиняемые выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на Кипре, в результате чего "Траст" лишился почти десяти миллиардов рублей.
Дикусар вину не признал и заявил, что играл лишь "незначительную и формальную роль" в произошедшем. В итоге его приговорили к семи годам колонии, а Ромакова — к четырем. Остальные участники многомиллиардной махинации до сих пор скрываются от следствия.

Маски и пистолеты

Сотрудники банков не всегда прибегают к мошенническим схемам — некоторые идут на ограбления, используя силовые методы. Так, например, случилось во Владикавказе в феврале 2011-го, когда в отделение Банка Москвы, предварительно спилив решетки с тыльной стороны здания, проникли два вооруженных человека в масках. Грабители связали двух девушек-менеджеров и похитили из хранилища 180 миллионов рублей и четыре тысячи долларов.
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В Северной Осетии преступление вызвало широкий общественный резонанс, расследование под личный контроль взял министр внутренних дел республики. Уже через пару дней полицейские задержали подозреваемых в соучастии — двух сотрудниц банка. Затем взяли и самих грабителей. При обыске оперативники обнаружили все похищенные деньги и вернули их финансовому учреждению.

Схема с кредитами

Более 40 миллионов рублей, по версии следствия, похитили сотрудники хабаровского отделения Сбербанка в 2012-м. Вместе с ранее судимыми знакомыми они сколотили преступное сообщество. Роли были четко распределены: уголовники занимались поиском социально незащищенных граждан, на которых затем менеджеры оформляли кредиты, а все выданные банком деньги забирали себе. Учитывая, что одна карта позволяла снять лишь до 150 тысяч рублей, в афере участвовали десятки человек.
CC0 / AKuptsova / Банковские карты
Банковские карты
CC0 / AKuptsova /
Банковские карты
В уголовном деле следователи насчитали около 40 эпизодов, однако доказать смогли не все. Почти половину украденных средств мошенники потратили на заграничные поездки, дорогие машины и наркотики. В итоге за хищение шести миллионов рублей суд приговорил сотрудника службы безопасности банка к четырем с половиной годам колонии общего режима. Менеджеру дали четыре года, а сообщники получили по три с половиной.

Доступ в хранилище

Около 27 миллионов рублей летом 2015-го похитил заместитель начальника службы безопасности отделения Сбербанка в подмосковном Одинцово. По данным следствия, используя электронный код, сотрудник без проблем проник в хранилище, наполнил сумки деньгами и спокойно покинул помещение.
© Fotolia / dyomaБанковские ячейки
Банковские ячейки
© Fotolia / dyoma
Банковские ячейки
Пропажу обнаружили на следующее утро, подозрение на двух "безопасников" пало, когда они не вышли на работу и перестали отвечать на телефонные звонки. Уже днем один из них все же приехал в офис и заявил, что не имеет к случившемуся отношения. А вот второго — Руслана Усманова — полицейские объявили в розыск. Они также предположили, что у него мог быть сообщник.
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