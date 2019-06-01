Компания "Аэрофлот" с 1 июня открывает рейсы в Марсель

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Аэрофлот с 1 июня 2019 года открывает собственные рейсы из Москвы в Марсель, говорится в сообщении авиаперевозчика.
Полеты будут выполняться на лайнерах семейства Airbus A320 пять раз в неделю.
Марсель – один из крупнейших и старейших городов Франции. После Парижа, Ниццы и Лиона Марсель станет четвертым пунктом во Франции, который связывают с Москвой рейсы Аэрофлота.
Аэрофлот постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях. В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам. География полетов охватывает 54 страны.