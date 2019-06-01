Украинская армия в Донбассе вне закона, считает Генпрокуратура Украины

Украинские СМИ называют "шокирующими" выводы, сделанные экспертами Генеральной прокуратуры. Информация о проведенной экспертизе появилась в четверг. В этой истории и впрямь приоткрывается бездна.

Эксперты Генпрокуратуры Украины пришли к выводу, что Вооруженные силы, задействованные в силовой операции в Донбассе, с самого начала находились на арене военных действий незаконно. Их участие в боевых операциях внутри страны прямо противоречит статье конституции Украины, налагающей запрет на использование армии во внутренних конфликтах. Она предназначена исключительно для отражения военной агрессии. Внутри страны могут привлекаться только подразделения МВД.

Экспертиза в корне меняет всю картину происходившего и продолжающего происходить. Она влечет значительное число крайне болезненных для бывшего главнокомандующего ВСУ правовых последствий. И не только для него. Все военнослужащие, принимавшие участие в Антитеррористической операции, впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил, действовали в нарушение конституции, а значит, преступили закон.

Тем не менее привлечь их к ответственности нельзя, так как их берет под защиту Женевская конвенция. Они давали присягу и не имели возможности не выполнить приказ, а потому вина за конституционное преступление конвенцией снимается. Причем как с рядовых военнослужащих, так и с офицеров от младшего до самых высоких уровней.

Но совсем иное дело главнокомандующий. Против него можно выдвинуть обвинение сразу по множеству статей, начиная с государственной измены и заканчивая военными преступлениями и преступлением против человечности, благо по последним двум пунктам не наблюдается недостатка в фактах. Они задокументированы в спецдокладах ООН о ситуации с правами человека и нарушении международного гуманитарного права на Украине. На основании экспертизы теперь можно составить исковое заявление в суд о привлечении Петра Порошенко к ответственности за массовую гибель людей — как военнослужащих, так и гражданских лиц.

Выводы экспертов могут обернуться неприятностями для Украины и на внешнеполитическом направлении. Адвокат подозреваемого в госизмене бывшего начальника Генштаба Украины Владимир Животов, который получил на руки экспертизу, тщетно пытался убедить суд, что Генпрокуратура подставляет Украину под тяжелейший удар. "На все замечания стороны защиты о том, что мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям , никто не обращает внимания. Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя”, — так обрисовал ситуацию Животов в интервью одному из украинских изданий.

Несмотря на действие Женевской конвенции, положение военнослужащих, воевавших в Донбассе, при выезде за границу становится уязвимым. В итальянском городе Лавия уже два года сидит в тюрьме бывший боец Нацгвардии Виталий Маркив. Итальянское правосудие сочло, что Нацгвардия являлась незаконным вооруженным формированием, а не официальным силовым подразделением. Соответственно, Маркив был признан не военнослужащим, а вооруженным боевиком, действовавшим вопреки закону. Легким прокурорским росчерком армейские подразделения в Донбассе превращены в те же самые НВФ.

Но самый, пожалуй, серьезный правовой аспект истории — это обязательства, накладываемые на нового президента и по совместительству главнокомандующего. Как глава государства он должен инициировать отмену закона о реинтеграции Донбасса, принятого в нарушение 17-й статьи конституции. Напомню, что этот законодательный акт дает право использовать Вооруженные силы внутри страны. Но статьи Основного закона императивны — их нельзя отменить принятием обычного закона, чей юридический вес существенно ниже. В качестве главнокомандующего Владимир Зеленский должен отдать немедленно приказ о выводе всех армейских подразделений из Донбасса. Если он этого не сделает, то сам станет преступником.