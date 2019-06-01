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РИА Новости
Туризм

Названы страны, в которые российские туристы не ездят с детьми

09:01
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские семьи с детьми крайне редко летают в Колумбию, Бразилию, Канаду, Люксембург и Новую Зеландию. На конец мая не зафиксировано ни одного проданного детского авиабилета из РФ в эти страны на лето, сообщает Aviasales.
Россияне с детьми, выбирающие отдых в Европе, избегают поездок в Люксембург, Северную Македонию и Словакию, билеты в которые доступны по цене от девяти тысяч рублей за перелет в оба конца.
Отправляясь на африканский континент, наши соотечественники не стремятся посетить Зимбабве, Гамбию, Намибию, Мавританию, Мозамбик, Южный Судан и Ботсвану. Стоимость авиабилетов из России в эти страны начинается от 30 тысяч рублей за перелет туда и обратно.
В Азии редко можно встретить россиян с детьми в Мьянме, Бахрейне, Йемене, Кувейте, Непале и Брунее. Стоимость билетов по этим маршрутам начинается с 23 тысяч рублей за билет в обе стороны.
В Латинской Америке семейных туристов не привлекают Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Уругвай. Перелет в эти страны обойдется минимум в 44 тысячи рублей на человека.
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Также путешественники с детьми не спешат покупать авиабилеты на лето в Новую Зеландию, Австралию и Канаду. Вероятно, сдерживающим фактором здесь является высокая цена и сложность получения туристической визы, говорят эксперты. Так, если билеты в Канаду еще можно найти за 34 тысячи рублей, то в Новую Зеландию и Австралию они стоят не менее 52 тысяч рублей.
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