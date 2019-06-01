В Мадриде за парком Каса-де-Кампо теперь "ухаживают" овцы

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мэрия Мадрида "наняла" отару из 500 овец, чтобы они следили за газонами парка Каса-де-Кампо вместо садовников, Мэрия Мадрида "наняла" отару из 500 овец, чтобы они следили за газонами парка Каса-де-Кампо вместо садовников, сообщает "Евро Пульс".

Ежедневно животные пасутся на определенном участке, а на следующий день пастух отводит отару на другой. Площадь парка - более 1,7 тысячи гектаров, поэтому овцы могут и хорошо питаться, и параллельно поддерживать порядок на территории. Ночью их отводят под специально натянутый тент.

Новые "работники" не только поедают молодую растительность, но и сгрызают старую сухую траву и ветки. Администрация парка считает, что таким образом животные снижают риск пожара.

Местные жители успели полюбить животных. Пастухи даже разрешают их гладить.