Как и сколько надо отдыхать, чтобы не болеть и дольше жить

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет, нужно не менее трех недель ежегодного отпуска, выяснили исследователи из Университета штата Огайо. Даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. А вот слишком длительный отдых вреден.

Больше отдыхаешь — медленнее стареешь

Летом 2016 года сотне женщин в возрасте от 30 до 60 лет крупно повезло. Они бесплатно провели шесть дней в четырехзвездочном отеле в Калифорнии. За все платили Калифорнийский университет и Школа медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай, чьи сотрудники проводили исследование . От участниц эксперимента требовалось только сдать кровь перед отдыхом и сразу после него, а затем трижды в течение года ответить на вопросы о самочувствии.

Анализ полученных данных показал, что каникулы не только благотворно влияют на психологическое состояние (на седьмой день у всех участниц эксперимента снизился уровень тревоги и стресса), но и меняют активность некоторых генов. В первую очередь речь идет об участках генома, связанных с иммунной системой, биохимическим ответом организма на стресс и производством бета-амилоидов. Неправильный метаболизм этих белков винят в нарушениях сна и памяти, развитии болезни Альцгеймера.

Также у всех отдыхающих в крови сократилось количество биомаркеров, указывающих на старение организма. Кроме того, у тех женщин, которые в отеле ежедневно занимались медитацией, была более активна теломераза — энзим, важный для долголетия. Оздоровительный эффект каникул сохранялся в течение десяти месяцев.

Два года спустя австрийские ученые отправили два десятка добровольцев на четыре дня на горный курорт. Еще столько же оставили дома. И даже такие короткие каникулы, независимо от того, где их провели, подействовали благотворно. Уровень стресса снизился в обеих группах. Причем эффект сохранялся и через 45 дней после отпуска.

Не меньше трех недель в год

Однако не всякий отпуск одинаково полезен, выяснили исследователи из Университета Хельсинки. Если отдых нерегулярный и длится меньше трех недель в году, то в будущем это может привести к преждевременной смерти от инфаркта и инсульта. Ученые проанализировали данные о тысяче мужчин, находящихся в группе риска по болезням сердца и сосудов. Оказалось, что положительный эффект от занятий спортом, правильного питания и регулярных медицинских обследований серьезно уменьшается, если человек мало отдыхает. По результатам исследования, те, кто проводил в отпуске меньше 21 дня, умирали на 37 процентов чаще.

В Университете штата Нью-Йорк получили похожие результаты. Девять лет ученые наблюдали за 12 тысячами мужчин, имеющих проблемы с сердцем. Ежегодно проверяли основные показатели здоровья и просили рассказать о работе — сколько часов в день, каковы условия труда и сколько дней в году удается отдохнуть. К сожалению, некоторые добровольцы умерли за время исследования.

Изучив собранную информацию, специалисты сделали вывод, что частые и продолжительные отпуска снижают смертность от любых причин, но особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Отдыхать надо часто, но недолго

По мнению британских специалистов, отпуск нужен через каждые 62 рабочих дня, то есть перерыв между каникулами не должен превышать трех месяцев. В противном случае возрастает агрессивность человека, падает концентрация внимания и слабеет иммунитет.

При этом даже короткие четырехдневные каникулы значительно сокращают уровень стресса и улучшают самочувствие. А вот отдыхать слишком долго не стоит. Нидерландские ученые установили , что положительный эффект от отпуска продолжительностью больше двух недель слабее, чем от краткосрочного. Кроме того, возникает некоторая усталость от отдыха.

Исследователи наблюдали за шестью десятками добровольцев, проводившими в отпуске от 15 до 34 дней подряд. Среди них были как приверженцы активного и экстремального отдыха, так и любители пассивного лежания на пляже. Все участники исследования периодически отвечали на вопросы о самочувствии. Вернувшись домой, они также прошли несколько тестов, но уже в исследовательской лаборатории.