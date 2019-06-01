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РИА Новости

Международный день защиты детей

02:03
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© Depositphotos / olesiabilkeiСчастливые дети
Счастливые дети
© Depositphotos / olesiabilkei
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению.
Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.
20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года.
Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
В 2007 году был введен материнский капитал – мера поддержки семей, в которых родился второй и последующий ребенок. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.
Размер выплат неоднократно индексировался, в настоящее время он составляет 453 тысячи 26 рублей.
По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым период 2018-2027 годов станет в России десятилетием детства. Среди основных поставленных задач: решение вопросов обеспечения школьными местами, ясельного обеспечения детей в возрасте до трех лет, поддержки материнства и детства, и т.д.
По данным Минтруда со ссылкой на Росстат, численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, проживающих в Российской Федерации, на январь 2018 года составляла 29,9 миллиона человек.
В 2018 году, по данным Росстата, родилось 1,6 миллиона детей.
Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что в 2018 году темп снижения рождаемости в России замедлился по сравнению с 2017 годом.
В последние годы отмечается снижение младенческой смертности. По итогам первого квартала 2019 года младенческая смертность в России снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2018 года этот показатель составил 5,1 по итогам 2017 года – 5,6 на тысячу родившихся живыми).
В России также снижается число детей-сирот. По данным главы Минпросвещения Ольги Васильевой, если в 2015 году количество ребят, которые воспитывались в детских домах, составляло 87 200 человек, то по данным на 2019 год это 47 101 ребенок, сокращение практически на 46%.
По информации Министерства просвещения, число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех детей, кого отправляют в детские дома. Также в стране насчитывается около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, примерно столько же – кровных опекунов.
В настоящее время в России действуют три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми: выплата на первого ребенка, выплата на второго ребенка посредством материнского капитала и выплаты на третьего и последующих детей, которые по финансовому обеспечению делятся с бюджетами регионов.
С 2019 года началась реализация национального проекта "Демография". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет.
В День защиты детей по всей стране проходят праздничные мероприятия, благотворительные акции.
В столице 1 июня традиционно начинают работу летние лагеря и проводятся акции, нацеленные на сохранение и укрепление детского здоровья.
Президент России по традиции в День защиты детей или накануне праздника вручает в Кремле ордена "Родительская слава", которых удостоены отцы и матери многодетных семей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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