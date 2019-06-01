Названы самые популярные города России для отдыха на озерах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В пятерку самых популярных у туристов озер России входят Селигер, Банное, Большое Яровое, Онежское и Байкал, сообщает Tvil.ru.

Эксперты сервиса выяснили, какие города и курорты чаще всего выбирают самостоятельные путешественники, чтобы еще и отдохнуть на берегу озера.

Самыми востребованными оказались Осташков на Селигере в Тверской области, Банное в Башкирии, Яровое на берегу Большого Ярового озера в Алтайском крае, Кондопога на берегу Онежского озера в Карелии и Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области.