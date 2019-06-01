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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные города России для отдыха на озерах

Вчера, 21:13
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© Depositphotos / photoffРассвет на озере Селигер. Город Осташков, Тверская область
Рассвет на озере Селигер. Город Осташков, Тверская область
© Depositphotos / photoff
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В пятерку самых популярных у туристов озер России входят Селигер, Банное, Большое Яровое, Онежское и Байкал, сообщает Tvil.ru.
Эксперты сервиса выяснили, какие города и курорты чаще всего выбирают самостоятельные путешественники, чтобы еще и отдохнуть на берегу озера.
Самыми востребованными оказались Осташков на Селигере в Тверской области, Банное в Башкирии, Яровое на берегу Большого Ярового озера в Алтайском крае, Кондопога на берегу Онежского озера в Карелии и Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области.
По данным сервиса, туристы бронируют летний отдых на берегу озер в среднем на период от пяти до восьми дней и тратят на аренду жилья от 2,7 тысячи рублей в сутки в Яровом до пяти тысяч рублей в сутки на Селигере за квартиру или гостевой дом на две семьи.
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