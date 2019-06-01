День Северного флота России

Однако военно-морские силы России на Севере имеют более продолжительную историю. Годом образования Северного флота приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 25 мая 2014 года определен 1733, когда был создан Архангельский военный порт. Из построенных в Архангельске кораблей была сформирована эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на русском Севере. В зону ответственности Архангельской эскадры входили Белое море и побережье Кольского полуострова.

Русская эскадра на Севере продолжала активно действовать до середины XIX века. В связи с внедрением на флоте судов с паровым двигателем и металлическим корпусом 17 марта (5 марта по старому стилю) 1862 года Архангельский военный порт был закрыт.

В апреле 1896 года Государственный Совет ассигновал денежные средства на сооружение порта на Мурмане. В 1899 году состоялось официальное открытие города Александровск (ныне – Полярный), расположенного при Екатерининской гавани. Акватория Екатерининской гавани являлась одним из районов базирования кораблей флотилии Северного Ледовитого океана, созданной 2 июля (19 июня по старому стилю) 1916 года приказом морского министра для охраны морских путей на севере России (просуществовала до марта 1920 года; с августа 1918 года входила в состав Белого флота). Флотилия Северного Ледовитого океана располагала базами в Александровске (Полярном), Романов-на-Мурмане (Мурманске), Йоканьге (ныне Островной) и Архангельске.

В ходе Гражданской войны в России основная часть боевого состава флотилии была утеряна . Оставшиеся в строю корабли вошли в состав созданной 1 марта 1920 года советским правительством Беломорской военной флотилии, которая в апреле 1920 года была преобразована в Морские силы Северного моря.

Однако сохранить военный флот на Севере Советской республике не удалось . Трудное экономическое положение вынудило правительство пойти на существенное сокращение Военно-морских сил. В мае 1922 года было принято решение о расформировании Морских сил Северного моря. Часть кораблей вместе с личным составом перешла в морскую пограничную охрану, часть была передана промысловому флоту и переоборудована в рыболовные траулеры.

В апреле 1933 года советское правительство, понимая важность Северного театра для обороны морских границ государства, приняло постановление о переводе части кораблей с Балтийского моря на север с целью создания в этом районе регулярного объединения Военно-морских сил. Из этих кораблей, согласно циркуляру начальника штаба РККА от 1 июня 1933 года, была сформирована Северная военная флотилия. Первоначально она базировалась в Мурманске, а в 1935 году местом ее базирования стал Полярный, где была создана главная база. 11 мая 1937 года Северную военную флотилию преобразовали в Северный флот (СФ).

Во время Советско-финляндской войны (1939-1940) Северный флот поддерживал действия войск Красной Армии на суше и обеспечивал воинские перевозки по коммуникациям в Баренцевом и Белом морях.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Северный флот оборонял морское побережье советского Заполярья, поддерживал сухопутные войска, защищал свои морские коммуникации и нарушал коммуникации противника. Корабли и авиация Северного флота обеспечили переходы 76 союзных конвоев с 1463 транспортами и 1152 кораблями охранения. По внутренним коммуникациям Северного Ледовитого океана было проведено 1548 конвоев. Силами флота за годы Великой Отечественной войны уничтожено 628 и повреждено 237 боевых кораблей и транспортов противника общим тоннажем свыше одного миллиона тонн, 1308 самолетов.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны 12 боевых кораблей, частей и соединений флота были удостоены звания гвардейских, 47 награждены орденами, 14 присвоены почетные наименования. Более 48 тысяч североморцев были награждены орденами и медалями, 85 из них были удостоены звания Герой Советского Союза, а троим из них присвоено это звание дважды.

В послевоенные годы СФ значительно повысил свою мощь , он стал атомным, ракетоносным, приобрел способность решать задачи на всем пространстве мирового океана. В сентябре 1955 года впервые в мире в Белом море был произведен старт баллистической ракеты с подводной лодки. В марте 1959 года в состав флота вошла первая отечественная атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая в июле 1962 года совершила успешный поход подо льдами в высокоширотные районы Арктики.

В 1963 году две атомные подводные лодки К-115 и К-178 совершили переход Северным морским путем с Северного на Тихоокеанский флот, а К-181 под командованием капитана 2 ранга Юрия Сысоева всплыла в географической точке Северного полюса. С тех пор подводные лодки Северного флота выполняют задачи дальних походов под арктическими льдами на постоянной основе.

В 1966 году отряд подводных лодок Северного флота впервые в истории совершил групповое кругосветное плавание , пройдя без единого всплытия 25 тысяч миль.

Корабли СФ участвовали во многих других длительных морских и океанских плаваниях, несли боевую службу в Атлантическом океане, Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях.

В 1965 году Северный флот был награжден орденом Красного Знамени.

Сегодня Северный флот – межвидовое стратегическое объединение Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенное для защиты национальных интересов России на арктическом направлении, а также в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности. Главная база – город Североморск.

В состав Северного флота входят подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, объединение Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны.

На вооружении флота состоят уникальные корабли океанской зоны, такие как флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и флагман СФ тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Главной особенностью Северного флота остается наличие морских стратегических ядерных сил. Более 50% техники на Северном флоте составляют самые современные образцы

Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане. Корабли Северного флота принимали участие в операции против международного терроризма в Сирии.

В последние годы моряки СФ продолжают активно осваивать и изучать Арктику . Стала повседневной практика походов кораблей и судов Северного флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой.

Северный флот также проводит огромную океанографическую и исследовательскую работу в Арктике, открывает новые ранее неизвестные географические объекты, устраняет "белые пятна" на современных картах, ведет объемную военно-историческую работу.

На базе Северного флота было создано Объединенное стратегическое командование, которое с 1 декабря 2014 года приступило к выполнению задач в российском секторе Арктики.

По традиции в День Северного флота во всех объединениях и соединениях СФ проходят торжественные митинги, а на кораблях – церемонии подъема Военно-морского флага.