Трамп официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня в Орландо в штате Флорида.
"Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!", - написал он в пятницу в своем Twitter.
Трамп также разместил там ссылку на сайт, где можно купить билеты на мероприятие. Стоимость там не указана.
I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.