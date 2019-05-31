Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий

ООН, 31 мая - РИА Новости. Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

По его словам, "только на этой неделе восемь тысяч человек, половина из них - дети".

Гуманитарные сотрудники "продолжают оказывать помощь перемещенным внутри страны лицам и другим уязвимым группам населения, пострадавшим в результате продолжающихся боевых действий, причем на сегодняшний день помощь получили более 47 тысяч человек в Триполи и прилегающих районах".

"Вновь перемещенным семьям предоставляются продовольствие, вода и другие предметы первой необходимости, а детям, затронутым конфликтом, оказывается психосоциальная поддержка", - заключил Хак.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.