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РИА Новости

Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий

Вчера, 23:48
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© REUTERS / sam Omran Al-Fetori/File PhotoВоеннослужащие Ливийской национальной армии недалеко от Триполи, Ливия
Военнослужащие Ливийской национальной армии недалеко от Триполи, Ливия
© REUTERS / sam Omran Al-Fetori/File Photo
Военнослужащие Ливийской национальной армии недалеко от Триполи, Ливия. Архивное фото
ООН, 31 мая - РИА Новости. Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
По его словам, "только на этой неделе восемь тысяч человек, половина из них - дети".
Гуманитарные сотрудники "продолжают оказывать помощь перемещенным внутри страны лицам и другим уязвимым группам населения, пострадавшим в результате продолжающихся боевых действий, причем на сегодняшний день помощь получили более 47 тысяч человек в Триполи и прилегающих районах".
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"Вновь перемещенным семьям предоставляются продовольствие, вода и другие предметы первой необходимости, а детям, затронутым конфликтом, оказывается психосоциальная поддержка", - заключил Хак.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 450 человек, более 2,1 тысячи получили ранения.
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