Стали известны причины сбоев в Московском метро 21 и 23 мая

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Cбой на Солнцевской линии московского метро 21 мая произошел из-за неисправности контактного рельса, сообщила пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Cбой на Солнцевской линии московского метро 21 мая произошел из-за неисправности контактного рельса, сообщила пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter по результатам анализа.

"Завершен анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ (Большой кольцевой линии) и СТЛ (Серпуховско-Тимирязевской линии). Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактного рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выводы по ответственным сотрудникам сделаны, регламенты проверок ужесточили, производитель вагонов оштрафован.

Вечером 21 мая на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа. Позже пассажиров эвакуировали из поездов. По словам заммэра, главы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, часть пассажиров вывели в течение часа, а некоторым пришлось ждать эвакуации 3 часа 20 минут.

Столичный метрополитен назвал тогда две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Расследованием причины инцидента занималась специально собранная экспертная комиссия.