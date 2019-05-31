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РИА Новости

Стали известны причины сбоев в Московском метро 21 и 23 мая

Вчера, 23:18
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метро
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Cбой на Солнцевской линии московского метро 21 мая произошел из-за неисправности контактного рельса, сообщила пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter по результатам анализа.

"Завершен анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ (Большой кольцевой линии) и СТЛ (Серпуховско-Тимирязевской линии). Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактного рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выводы по ответственным сотрудникам сделаны, регламенты проверок ужесточили, производитель вагонов оштрафован.
Пассажиры, эвакуированные из тоннеля Солнцевской линии. 21 мая 2019
24 мая, 09:58
Метро Москвы опровергло данные об эвакуации пассажиров через тоннель 23 мая
Вечером 21 мая на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа. Позже пассажиров эвакуировали из поездов. По словам заммэра, главы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, часть пассажиров вывели в течение часа, а некоторым пришлось ждать эвакуации 3 часа 20 минут.
Столичный метрополитен назвал тогда две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Расследованием причины инцидента занималась специально собранная экспертная комиссия.
Вечером в четверг 23 мая в метро произошел второй сбой: в тоннеле на севере "серой" ветки застряли поезда с пассажирами. По данным пресс-службы департамента транспорта, причиной остановки стала техническая неисправность поезда. Движение восстановили через 35 минут. В пресс-службе метро сообщили, что "Метровагонмаш" будет оштрафован на 1,5 миллиона рублей.
Обстановка у станций метро Полежаевская и Хорошевская после их закрытия на вход пассажиров. 21 мая 2019
22 мая, 09:24
Московский метрополитен рассказал о действиях при ЧП с остановкой поездов
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