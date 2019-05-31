В Госдуме прокомментировали новые правила написания фамилий на украинском

МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Изменение написания некоторых российских фамилий по новой редакции "Украинского правописания" является продолжением ненавистнической кампании в отношении РФ, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых российских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

"Я считаю, что это продолжается деление по национальным признакам, по религиозным признакам. Это вот продолжение вот какой-то кампании ненавистнической в отношении соседнего государства, братского государства", - сказал РИА Новости Шеремет.