Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.

"Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно", — заявил РИА Новости викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", а уже потом "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.

"Однако это не общее непреложное правило. Есть и другая возможность: любая православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор", — отметил архиерей.

Он подчеркнул, что в Антиохийской церкви не хотят какого-то радикального решения вопроса и выступают за то, "чтобы в Церкви был мир".

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.

Епископ Эрзурумский Кайс на этой неделе приехал в Москву для участия в международной конференции, посвященной защите прав верующих на Украине. Он также провел встречи с представителями Русской православной церкви.

Церковный раскол на Украине

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.