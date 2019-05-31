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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

Вчера, 22:48
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© AFP 2019 / Ozan KoseВселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I
Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I
© AFP 2019 / Ozan Kose
Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
"Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно", — заявил РИА Новости викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви. 24 мая 2019
24 мая, 15:17
Раскольник Филарет отказался подписать устав "новой церкви" Украины
Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", а уже потом "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.
"Однако это не общее непреложное правило. Есть и другая возможность: любая православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор", — отметил архиерей.
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
24 мая, 17:12
"Новая церковь" Украины заявила о единстве и поддержке Епифания
Он подчеркнул, что в Антиохийской церкви не хотят какого-то радикального решения вопроса и выступают за то, "чтобы в Церкви был мир".
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Епископ Эрзурумский Кайс на этой неделе приехал в Москву для участия в международной конференции, посвященной защите прав верующих на Украине. Он также провел встречи с представителями Русской православной церкви.

Церковный раскол на Украине

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
24 мая, 18:30
В РПЦ прокомментировали избрание греческого епископа "новой церкви" Украины
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Религия и мировоззрениеАнтиохийская православная церковьУкраина
Популярные комментарии
да что ж это за такой Антиохийский то... Решили поглядеть-и сразу стало ясно, откуда у Гундяева появились "заступники".. Резиденция предстоятеля: Собор Святой Девы Марии в Дамаске и в Шувейре (Ливан)
31 мая, 23:26
ЛГЛена Головач
71012101
Варфоломею томас боком теперь выйдет...Капитан турецкой армии предал и продал свою веру....
31 мая, 23:27
Мимолётное ВиДеньЕ
8140016
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