Глава Раменского района Подмосковья не признал вину в убийстве женщины

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, заявляет, что последний раз видел погибшую еще в апреле и вину не признает, сообщила РИА Новости представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

Ранее в СК сообщили о задержании Кулакова по подозрению в убийстве. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве сотрудницы Общественной палаты района. В свою очередь ОП Раменского района Подмосковья выразила надежду на установление причины гибели заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой.

"Кулаков отрицает вину, говорит, что встречался с погибшей в последний раз в конце апреля. Однако на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого", - сказала Кирюшина.