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РИА Новости
Воронежская область

Гусев рассказал, сколько потратят на расселение из аварийного жилья

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Гусев
Александр Гусев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Гусев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Воронежская область за пять лет направит на расселение аварийного жилья более 2 миллиардов рублей, сообщил в пятницу журналистам губернатор Александр Гусев.
Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья стала одной из тем обсуждения во время рабочей поездки в Воронеж заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко. В Воронежской области плановые показатели программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, полностью выполнены в 2014–2017 годах. Тем не менее, для Воронежа как города послевоенной застройки проблема расселения аварийного жилья пока остается актуальной.
"На этот год цифра очень небольшая, но в целом на пять лет больше 2 миллиардов рублей будет направлено, – это 38 тысяч квадратных метров, почти 40. Очень надеюсь, что удастся за счет привлечения наших застройщиков на ту территорию, где мы расселяем аварийные дома, эту цифру если не удвоить, то процентов на 30 добавить", – сказал Гусев.
Мутко отметил, что эта проблема касается всей страны.
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"В связи с тем, что программа была заморожена, многие просто остановились, не стали это делать за свои деньги. Некоторые продолжали, а некоторые просто остановились, и темп потерян. Коллеги из фонда предложили, и мы посмотрим, если они обоснуют, сдвинуть влево деньги. У нас они идут по нарастающей: 35, 45 и через два-три года – 100 миллиардов рублей на расселение аварийного фонда. Задача в 2024 году - выйти на темпы расселения аварийного фонда, превышающие темпы его вывода. То есть, если в целом по стране 2 миллиона квадратных метров ежегодно признается аварийным, то нам нужно 2,5 расселять", - сказал Мутко.
По его словам, сейчас нужно создать постоянный механизм реализации этого проекта.
"Мы сейчас над законом работаем, дадим более современные методы, не только там метр в метр, дадим возможность социальное жилье, дадим возможность ипотеку. Дадим многие возможности, чтобы сегодня ускорять эти темпы", - пояснил Мутко.
Вице-премьер также добавил, что эту программу нужно синхронизировать с программой капитального ремонта.
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