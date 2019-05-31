Посольство России опровергло публикации СМИ о переговорах с США по СНВ

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Посольство РФ опровергло публикацию газеты Washington Post о переговорах с США по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях.

"Недоумение вызывает и утверждение (журналиста газеты — ред.) П.Соннэ о том, что "Вашингтон и Москва ведут переговоры о перспективах ДСНВ". Нам о таких контактах ничего не известно. Отметим, что президент Российской Федерации В.В.Путин еще год назад в Хельсинки предложил Д.Трампу рассмотреть возможность продления Договора после 2021 г. Ответа пока нет", - говорится в заявлении посольства.

"Более того, вчера старший директор Совета нацбезопасности Т.Моррисон заявил, что решение о продлении Договора будет принято администрацией "не ранее 2020 года". Полагаем, что не только российской, но и американской стороне было бы интересно узнать, кто именно и на основании каких полномочий обсуждает будущее соглашения", - добавили в посольстве.

Посольство опровергло и заявление Моррисона о "незаинтересованности России в продлении ДСНВ", а также его утверждение, что именно по этой причине Москва выражает озабоченность в связи с выполнением Вашингтоном не в полном объеме обязательств по договору.

"Вместе с тем хотели бы напомнить о наших правомерных озабоченностях, о которых мы уже нескольких лет говорим Вашингтону. Они должны получить должный ответ со стороны США. Подчеркнем, что заявления в духе "мы свои обязательства соблюдаем, и вы должны нам верить" заслуживающим доверие доказательством не являются. Тем более, если они звучат от стороны, дискредитирующей себя безосновательными утверждениями", - уточнили в посольстве.

В заявлении названа примером непрофессионализма и "уткой" статья, в которой также содержатся обвинения в адрес России в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Дипломаты также опровергли заявление автора газеты, что посольство не ответило на просьбу о комментарии. По заявлению посольства, газета к ним за комментарием не обращалась.