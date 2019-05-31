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РИА Новости
Война в Сирии

Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Вчера, 22:16
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер по телефону обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что телефонный разговор генералов состоялся в пятницу по инициативе турецкой стороны.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов обсудил с коллегой из Турции генералом армии Яшаром Гюлером меры по прекращению огня в Идлибе. Кроме того, стороны обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе", - говорится в сообщении.
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По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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