В Болгарии трое детей пострадали при взрыве гранаты полицейских на стадионе

По данным портала, полиция города демонстрировала захват преступника на стадионе города в рамках детской программы Hello, holiday. Всего на мероприятии находились около 300 детей.

Во время мероприятия были ранены три шестилетних ребенка, находившихся в 50 метрах от места демонстрации. Два мальчика получили ожог стоп, им была оказана медицинская помощь на месте. Девочка получила ожог от 10 до 20% тела. Она была доставлена в больницу города Русе. Жизни детей ничего не угрожает.