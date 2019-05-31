На крыше московской электрички нашли мертвым подростка-зацепера

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка-"зацепера" на железной дороге в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня, примерно в 19 часов 15 минут, по прибытию электропоезда сообщением "Москва – Нара" на конечную станцию, при осмотре подвижного состава, на крыше последнего вагона машинистом было обнаружено тело подростка с явными признаками электротравмы", - сказала Марковская.

По ее словам, на место инцидента выехала следственно-оперативная группа. "Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.