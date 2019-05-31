Стоимость нефти рухнула на пять процентов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Основные нефтяные марки в пятницу вечером падают более чем на пять процентов на фоне внешнеторговых рисков, инициируемых США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 21:31 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,13%, до 61,98 доллара за баррель. Показатель пробил февральский минимум. Цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 5,5%, до 53,48 доллара за баррель.
На рынке сохраняются опасения по поводу влияния внешнеторговых рисков на нефтяной спрос, при этом поступающие данные из США об уровне добычи и запасов нефти продолжают провоцировать дополнительное падение стоимости этого вида сырья.
Так, накануне Минэнерго США сообщило о более слабом снижении запасов нефти в стране за прошлую неделю, чем ожидалось. Ведомство также отчиталось о росте добычи за отчетный период. А позднее американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 31 мая, выросло на три — до 800 агрегатов.
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Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере пять процентов на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Инвесторы восприняли такие новости как негативный фактор для роста мировой экономики. При этом сохраняются опасения вокруг торговли между США и Китаем, что также может сказаться на нефтяном спросе.