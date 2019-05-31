Стоимость нефти рухнула на пять процентов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Основные нефтяные марки в пятницу вечером падают более чем на пять процентов на фоне внешнеторговых рисков, инициируемых США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 21:31 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,13%, до 61,98 доллара за баррель. Показатель пробил февральский минимум. Цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 5,5%, до 53,48 доллара за баррель.

На рынке сохраняются опасения по поводу влияния внешнеторговых рисков на нефтяной спрос, при этом поступающие данные из США об уровне добычи и запасов нефти продолжают провоцировать дополнительное падение стоимости этого вида сырья.

Так, накануне Минэнерго США сообщило о более слабом снижении запасов нефти в стране за прошлую неделю, чем ожидалось. Ведомство также отчиталось о росте добычи за отчетный период. А позднее американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 31 мая, выросло на три — до 800 агрегатов.