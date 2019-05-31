Общественники надеются узнать, как погибла зампред ОП Раменского района

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Общественная палата Раменского района Подмосковья выразила надежду на установление истинной причины гибели заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.
Ранее в СМИ сообщалось, что главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова якобы подозревают в причастности к убийству зампреда местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
"Трагически оборвалась жизнь нашей коллеги Евгении Исаенковой. Как это случилось, почему, кто виноват? Очень надеемся, что когда правоохранительные органы закончат свою работу, мы узнаем ответы на эти вопросы", - сообщается в официальном аккаунте общественной палаты Раменского района в Instagram.
В своем посте коллеги погибшей поделились воспоминаниями о Евгении и выразили соболезнования в связи с ее гибелью.