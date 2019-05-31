Общественники надеются узнать, как погибла зампред ОП Раменского района

"Трагически оборвалась жизнь нашей коллеги Евгении Исаенковой. Как это случилось, почему, кто виноват? Очень надеемся, что когда правоохранительные органы закончат свою работу, мы узнаем ответы на эти вопросы", - сообщается в официальном аккаунте общественной палаты Раменского района в Instagram.