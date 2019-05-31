Глава района в Подмосковье задержан по подозрению в убийстве любовницы

"Его подозревают в причастности к убийству члена Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой", — рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе подозреваемый убил свою 39-летнюю знакомую, "к которой испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся с места происшествия.