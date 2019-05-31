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РИА Новости

Глава района в Подмосковье задержан по подозрению в убийстве любовницы

Вчера, 21:03
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© Фото : отдел пресс-службы Раменского муниципального районаГлава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков
© Фото : отдел пресс-службы Раменского муниципального района
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве женщины, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столичному региону Ольга Врадий.

"Его подозревают в причастности к убийству члена Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой", — рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе подозреваемый убил свою 39-летнюю знакомую, "к которой испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся с места происшествия.
В пресс-службе губернатора Московской области сообщили, что Кулаков досрочно сложил полномочия. Исполняющим обязанности назначен Воробьев Николай Сергеевич — первый заместитель главы муниципального района.
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Через два дня ее нашли задушенной в автомобиле, оставленном в лесополосе. На месте преступления обнаружили следы ДНК Кулакова. Сообщается, что погибшая была любовницей подозреваемого. По информации телеканала, преступление было совершено после того, как об их отношениях узнала супруга Кулакова. Во время допроса подозреваемый прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила его причастность к преступлению.
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Популярные комментарии
Ну, как же так? Одно за другим сообщения о криминале высоких чинов! Кого ставят на высокие посты?! Ужасть!
31 мая, 21:51
aalenik278552
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Происки в том что на ответственных постах сидят люди способные не только на воровство, а и на что похуже. Что же до бытовой истории то у нормальных людей она заканчивается разводом с женой или посыланием нафиг любовницы. А вовсе не убийством.
31 мая, 22:50
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