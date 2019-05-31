Саакашвили рассказал о впечатлениях от возвращения в Киев

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что в Киеве почти ничего не изменилось, пока его не было на Украине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.

"Во-первых, в Киеве почти ничего не изменилось, не знаю, хорошо ли это. А второе - у людей появилась надежда. Не изменилось много чего инфраструктурно, не изменились условия жизни", - сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne в пятницу.

Он отметил, что видел абсолютно разный Киев, но последние пару лет "климат" был достаточно сложный. По словам Саакашвили, сейчас он видит в глазах людей надежду.

"Мои ожидания состоят в том, что мы должны все вместе сохранить эту надежду и сделать вещи, на которые надеются люди… Украина может быть лучшей страной в Европе", - добавил экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.