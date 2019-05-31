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РИА Новости

Саакашвили рассказал о впечатлениях от возвращения в Киев

Вчера, 20:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили в киевском аэропорту "Борисполь"
Михаил Саакашвили в киевском аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили в киевском аэропорту "Борисполь". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что в Киеве почти ничего не изменилось, пока его не было на Украине.
Новый президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.
"Во-первых, в Киеве почти ничего не изменилось, не знаю, хорошо ли это. А второе - у людей появилась надежда. Не изменилось много чего инфраструктурно, не изменились условия жизни", - сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne в пятницу.
Он отметил, что видел абсолютно разный Киев, но последние пару лет "климат" был достаточно сложный. По словам Саакашвили, сейчас он видит в глазах людей надежду.
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"Мои ожидания состоят в том, что мы должны все вместе сохранить эту надежду и сделать вещи, на которые надеются люди… Украина может быть лучшей страной в Европе", - добавил экс-губернатор Одесской области.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
29 мая, 22:32
"Цирк собирается": в Сети обсуждают возвращение Саакашвили на Украину
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