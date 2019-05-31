Подозреваемому в подготовке взрыва в Лионе предъявили обвинения

По данным телеканала, Мохамед Меджуб в пятницу предстал перед судьей, ему предъявили обвинения и поместили под стражу до суда. Отмечается, что в ходе заседания обвиняемый подтвердил свою связь с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция разыскивала мужчину, который, согласно видеозаписям, подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Утром в понедельник 24-летний подозреваемый был задержан в Лионе. Как выяснилось, им является выходец из Алжира, который прибыл во Францию в 2018 году. Он не имел визы и проживал на нелегальном положении, зарабатывая на жизнь уроками информатики в интернете.