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РИА Новости

Подозреваемому в подготовке взрыва в Лионе предъявили обвинения

Вчера, 20:39
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подозреваемому в подготовке взрыва в Лионе уроженцу Алжира предъявили обвинения в "покушении на убийство и связи с террористической группировкой", "преступном сговоре" и "изготовлении и хранении взрывчатых веществ", сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.
По данным телеканала, Мохамед Меджуб в пятницу предстал перед судьей, ему предъявили обвинения и поместили под стражу до суда. Отмечается, что в ходе заседания обвиняемый подтвердил свою связь с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция разыскивала мужчину, который, согласно видеозаписям, подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Утром в понедельник 24-летний подозреваемый был задержан в Лионе. Как выяснилось, им является выходец из Алжира, который прибыл во Францию в 2018 году. Он не имел визы и проживал на нелегальном положении, зарабатывая на жизнь уроками информатики в интернете.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Взрыв в Лионе, Франция. 24 мая 2019
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