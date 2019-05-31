ЕС должен требовать от Приштины выполнения обязательств, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Надежды на заключение всеобъемлющего договора между Белградом и Приштиной после последних инцидентов в Косово стало еще меньше, опасения эскалации небеспочвенны, поэтому нужно требовать от Приштины выполнения обязательств, а не потакать ее действиям, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"После этого последнего инцидента, я думаю, надежды стало еще меньше", - сказал он, говоря о перспективах заключения всеобъемлющего соглашения между сторонами.
"Я думаю, что опасения эскалации конфликта между Белградом и Приштиной оправданы. Однако для того, чтобы этого не произошло, нужно работать, не потакая приштинским властям, а требуя от них выполнения собственных обязательств. Пока, к сожалению, мы этого не видим", - добавил Чижов, указав на пассивность ЕС в отношении действий Приштины.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.