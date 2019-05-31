В подмосковном Красногорске заработала система управления светофорами

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Автоматизированная система управления светофорами для оптимизации движения заработала на Волоколамском шоссе в Красногорске. Она насчитывает 13 светофорных объектов. Об этом сообщил телеканал Автоматизированная система управления светофорами для оптимизации движения заработала на Волоколамском шоссе в Красногорске. Она насчитывает 13 светофорных объектов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В пилотном режиме автоматизированная система управления дорожным движением работает на Волоколамском шоссе на участках от улицы Речная до улицы Светлой.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, автоматизированная система является одним из инструментов повышения безопасности, который реализуется в рамках проекта „Умная дорога“.

"Система была подключена на участке Волоколамского шоссе в марте. В зависимости от дорожной ситуации диспетчеры переключают режимы работы светофорных объектов. Таким образом, время проезда на данном участке сократилось на 30%", – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.