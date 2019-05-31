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РИА Новости

ЕС проявляет пассивное отношение к происходящему в Косово, заявил Чижов

Вчера, 19:52
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© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. ЕС проявляет пассивное отношение к происходящему в Косово, находящаяся там миссия Евросоюза фактически не препятствовала операции косовского спецназа, проведенной в нарушение соглашений, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Мы наблюдаем пассивное отношение Евросоюза к происходящему в Косово. Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции. Эти действия были предприняты в нарушение соглашений, достигнутых при посредничестве самого Евросоюза. Одно из их положений – запрет на пребывание на населенном сербами севере Косово полицейских, вооруженных длинноствольным оружием", - сказал он, комментируя события на севере Косово.
"Но, как вы понимаете, нашему соотечественнику Краснощекову по голове ударили прикладом не пистолета, а именно автомата. Так что есть даже материальный след этого грубейшего нарушения", - заявил постпред России.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
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Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
 Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Задержание россиянина в КосовоВладимир ЧижовЕвросоюзСербияКосовоООНРоссияВ мире
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