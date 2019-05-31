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РИА Новости

В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского

Вчера, 19:47
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Командующий операцией ВСУ в Донбассе Александр Сырский приказал игнорировать распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня, сообщил на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Невзирая на решение по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, командование ООС (Операция объединенных сил. — Прим. ред.) продолжает демонстрировать свои успехи даже после отдачи приказа на полное прекращение огня новоизбранным президентом", — заявил он.

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По данным источников ЛНР, на закрытом совещании группировки "Север" генерал ВСУ Олег Микац сообщил, что Сырский приказал не слушать Зеленского и продолжать выполнять боевые задачи.
После совещания командир 54-й бригады полковник Алексей Майстренко получил приказ отправить на территорию ЛНР диверсионно-разведывательную группу.
В ходе инаугурации Зеленский назвал достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой он готов "пойти на все". Двадцать восьмого мая президент посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Они довыеживаются что Путин вспомнит что обещал что Украина прекратит свое существование.Тольо с ними не пехота ЛДНР воевать будет,а ракетами отутюжат по самый Львив.И все сами разбегутся.
31 мая, 20:53
Максим Егорыч
2803303
Этого следовало ожидать. У Зеленского только один путь- отдать генерала под трибунал, остальных разжаловать, иначе его ждет военны переворот, уверен, что без Порошенко там не обошлось.
31 мая, 19:51
vovan buyvolov
3210003
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