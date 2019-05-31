В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского

"Невзирая на решение по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, командование ООС (Операция объединенных сил. — Прим. ред.) продолжает демонстрировать свои успехи даже после отдачи приказа на полное прекращение огня новоизбранным президентом", — заявил он.

По данным источников ЛНР, на закрытом совещании группировки "Север" генерал ВСУ Олег Микац сообщил, что Сырский приказал не слушать Зеленского и продолжать выполнять боевые задачи.

В ходе инаугурации Зеленский назвал достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой он готов "пойти на все". Двадцать восьмого мая президент посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.